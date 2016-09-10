雨勢增強 北北基等7縣市提升豪雨特報

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午後對流旺盛，中央氣象局今天下午將基隆市、台北市、新北市、嘉義縣市、南投及宜蘭等7縣市的大雨特報提升為豪雨特報，桃園以南至雲林及花蓮有大雨。

中央氣象局發布的豪雨特報範圍包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣和嘉義市；花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣則維持大雨特報。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路人行車請注意交通安全，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局觀測，截至下午4時，新北市三峽、嘉義縣番路鄉，時雨量都超過60毫米。1050910

(中央社)