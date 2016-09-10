大陸首個「雙十」海上風電項目投入商運
新華社今天報導，大陸中國廣核集團日前在北京宣布，集團開發建設的江蘇如東15.2萬千瓦海上風電示範項目全場投入商業運行。這是中國首個符合「雙十」標準的海上風電項目，標誌著中國海上風電發展實現歷史性突破。
報導說，海上風電是風電技術的前沿領地，也是近年來國際風電產業發展的重點領域。
2011年，大陸國家能源局和國家海洋局聯合發布了「海上風電開發建設管理暫行辦法實施細則」，對海上風電建設的「雙十」標準做出了明確規定，即海上風電場原則上應在離岸距離不少於10公里、灘涂寬度超過10公里時海域水深不得少於10公尺的海域布局。
中國廣核新能源控股有限公司副總裁李亦倫介紹，如東項目位於江蘇省南通市如東縣黃海海域，距離海岸約25公里，2015年5月8日正式開工建設，共安裝38台風電機組，總裝機容量為15.2萬千瓦。
中廣核新聞發言人黃曉飛說，「如東項目是中國首個符合『雙十』標準的、真正意義上的海上風電項目，也是迄今為止中國裝機容量最大、離岸最遠的海上風電項目。」
他說，「如東項目的建成投運，標誌著中國掌握了海上風電建設的核心技術，也讓中國成為繼德國、英國等國家後，少數幾個具備海上風電建設核心能力的國家之一。」
黃曉飛表示，作為大陸國家示範項目，如東項目投運後，將為中國海上風電發展的行業標準制定、上網電價確定等提供重要參考。1050910
(中央社)
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