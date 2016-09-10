馮明珠受聘北京故宮 學者：有明顯瑕疵
前故宮院長馮明珠受聘北京故宮顧問，學者直指這可能已經違反擔任中國大陸黨政軍成員需經許可的規定，顯然馮明珠在政治上及法律上都有非常明顯瑕疵。
前故宮博物院長馮明珠卸任前批准自己縮短赴陸管制時間，並受聘為北京故宮顧問引發爭議，馮明珠昨晚接受中央社獨家訪問時說，「如果我違法，我就辭，如果我沒有違法，為什麼要這樣做」。
中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今天指出，雖然實務上政務官可以調整赴陸的限制時間，但相信馮明珠了解台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條，原本規定退職未滿3年的政務官，赴大陸都須經審查會許可，但她在卸任前自己將期限改為3個月，不論是否是她主動要求縮短成3個月，在政治倫理上都是不太合適。
此外，針對馮明珠受聘北京故宮顧問，王智盛認為馮明珠受訪說若有違法就辭職，但問題馮明珠是前故宮院長，職務上有其敏感性，她應該先搞清楚是否有違法，怎麼會是接受顧問後再回頭問有沒有違法？
王智盛進一步指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條，台灣民眾擔任對岸黨政軍職務有其禁止及需要政府許可項目，而北京故宮是大陸文化部直屬單位，當然是黨政軍機構，且不管是禁止或許可項目都需要經政府審查，但馮明珠沒有獲得政府許可，這就是違反規定。
他認為，從相關規定來看，馮明珠在政治上及法律上顯然有非常明顯瑕疵。
王智盛說明，兩岸人民關係條例基本上不是要刻意禁止前官員前往中國大陸，而是去之前應該要告知，用意是保護曾經擔任重要職務的官員，另一方面也是提醒不要違反規定。1050910
(中央社)
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