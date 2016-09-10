吸收未成年加入 警破詐騙車手集團
刑事局發現，假綁架詐騙案雖已較以往大幅減少，但近期有死灰復燃跡象，局長劉柏良立即指示偵四大隊針對假綁架詐騙案進行分析溯源偵辦，經1個月蒐證調查，破獲20歲孫姓男子專門以暑期打工名義，在網咖、交友網站吸收高中或中輟生，替假綁架詐騙集團充當車手，出面到各地向被害人收取贓款，將孫嫌及旗下9名少年逮捕到案。
警方調查，孫嫌為北部詐欺車手集團重要成員，趁暑假期間在網咖或交友平台吸收桃園市平鎮區、中壢區一帶少年，謊稱是打工，協助收帳，實則卻是擔任取款車手，該集團從今年7月至8月間，已在全國犯下11件假綁架詐欺案，並刻意搭乘大眾運輸工具，以躲避警方查緝，犯案地點北至宜蘭、南至屏東，共得手約345萬元。事成之後，孫嫌可分得3%，把風與出面取款的車手，則可分得1%與2%作為酬勞。
全案訊後，孫嫌依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，9名少年送少年法庭審理。
(中時)
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