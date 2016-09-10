公家機關訂憨兒1900顆月餅竟取消 社會愛心認購
一句「不要了」，差點抹煞憨兒辛苦許久的心血！屏東啟智協進會在秋節前夕，接到某公家機關訂購1900顆月餅，正當大家沉浸在接單喜悅，卻在出貨前夕，對方以經費不足為由取消訂單，讓協會面臨4萬元材料費虧損，消息一出引來網友撻伐，斥責根本沒有考慮到憨兒心情，因為他只想到自己。
協助憨兒製作月餅的社工李忠潔表示，協會有17個輕度及中度智能障礙孩子，為了訓練他們謀生技能，去年起由老師教導開始做月餅；2周前接獲某公家單位來電訂購1900顆月餅，第一批1600顆約定12日前交貨、第二批300顆14日交貨，「這是有史以來最大筆訂單」。
當所有生產線趕工製作，慶幸外界認同憨兒月餅的同時，未料對方在宅配的前一天透過電話指稱，長官以經費不足為由，取消其中1600顆訂單，讓李忠潔直呼「錯愕」；原本可賺5、6000元幫孩子加菜，沒想到反過來卻可能虧損4萬元材料費，讓他坦言「差點氣到中風」。
這事一直不敢跟孩子們講，李忠潔說，他每天看著他們辛苦工作、一點一滴進步，雖然不像一般人說一兩次就懂，不過長久下來還是能看到成果；這次訂單被取消，孩子會認為是自己哪裡做不好？為什麼大人又不買？恐怕心理打擊更重。
他將整起事件在自己臉書抒發，經過轉貼、分享，協會隨即湧進訂購電話，其中屏縣教育處長王慧蘭立刻下訂300顆、長治鄉代及村長們也紛紛認購，3小時就將訂單消化。
李忠潔感謝各界愛心，對於取消訂單的公家單位也不願追究，請大家不要繼續追問，「畢竟承辦人也很為難」，他強調，危機就是轉機，這事件讓外界看到我們喜憨兒的天使月餅，這樣就夠了。
(中時)
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