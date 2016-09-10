范冰冰上下開深v戰袍 撞衫自家愛貓

范冰冰大方曬照，與愛貓撞衫。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰近日帶著新片《我不是潘金蓮》參加多倫多影展。（圖／本報系資料照片）

范冰冰近日帶著新片《我不是潘金蓮》參加多倫多影展，她在紅毯上下開深V，大秀性感爭豔，不過范冰冰的戰袍卻被細心網友發現，撞衫自家貓咪！

范冰冰身穿上下開深V禮服現身紅毯，不過她的藍白長裙卻與自家貓咪撞衫，范冰冰大方PO照，曬「我猫同款！」李晨也PO出同款照，大曬恩愛「劇細心網友發現，今天穿的是我貓同款」，甜蜜模樣羨煞眾人，也讓網友狂催婚「有本事秀恩愛，有本事結婚啊」。

(中時電子報)