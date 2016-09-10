南市推全民英語 老警察戲稱要叫兒子代考
台南市推動英語為第二官方語言，連警察也須考試落實英語能力，多名警員最近為了應付網路英語考題疲於奔命，戲稱要找子女來代考，中西區警方自製「警察常用英語100句」口袋書，提供員警遇上外國人可隨時使用對話。
台南市積極推動英語為第二官方語言，先由公務員以身作則，一線值勤警員也在規定範圍，所有警員增加英語考試，預計1年內需全數考完，許多上了年紀的警員直呼徒增困擾。
「這輩子第一次想拜託兒子幫忙」老一輩警員坦言一生從警，抓壞人很拿手，對英語卻束手無策，最近連網路線上的英語考試屢考不過，感到氣餒，差點打電話叫兒子來代考。更害怕參加面對面的口語考試，坦言背得出治安顧慮人口名單，卻背不出任何一個英語單字。
中西區古蹟密集，是台南市重要觀光景點，警員不時遇上國際遊客問路，轄區警二分局自製「警察常用英語100句」口袋書，書內列出警員常用的英文語句，找來警察畫家蔣士釗繪畫可愛封面，提供警員隨身攜帶，方便臨急應答。
警二分局防制組表示，9月起展開警員內部英文口語考試，面試共有10題，題庫已先給警員練習，只要答對6題就能及格，3次不及格者需參加講習，不會處分，年輕員警考來駕輕就熟，40歲以上的老學長們大多面有難色，但經過提點，還是安然過關。
(中時)
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