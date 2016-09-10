下周iPhone7開賣買不買？陳怡蓉神解笑翻網友

陳怡蓉月底將在泰國清邁完婚。（圖／中時資料照片）

陳怡蓉逗趣分享第一批IPhone7不能買的原因。（圖／取自陳怡蓉的官方FB臉書）

蘋果迷期待已久的iPhone7下周五將開賣，昨各大電信業者也紛紛祭出旗下的專案價格，邀精打細算的粉絲前來搶機，由於本次iPhone7一亮相，外界褒貶不一，許多人仍在觀望該不該下手，今(10日)稍早，準新娘陳怡蓉則打趣分享「不能買」，原因竟是頭一批iPhone7簡稱「頭7」，笑翻網友。

因《薰衣草》、《光陰的故事》受到廣大觀眾喜愛的陳怡蓉，本月26日將在泰國清邁甜嫁醫美名醫薛博仁，在急忙準備婚禮之際，陳怡蓉稍早在幽默分享一段對話，說：「給迷信也迷哀鳳的朋友們～」，圖中A說：「第一批手機不能買」，B回：「為啥」，A則解釋：「因為那叫頭7」，逗笑網友，有人則說：「哈哈等頭7過，再買哀八」、「無法反駁」，還有人虧：「這是買不起的人搞的吧！」

(中時電子報)