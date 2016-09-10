廈門98投洽會，吸金也吸引頂尖人才

「人才項目資本合作館」中展示自產的「電子鷹無人機電子雷達偵測系統」。（王雅芬攝）

從福州518海交會到廈門98投洽會，福建藉會展經濟模式的推動，成功的讓城市面貌日新月異並且靠自己的力量走出一條屬於自己的路與世界接軌。

所謂「一個展會一座城，一座城市一條路。」大陸透過會展經濟讓世界資金進入中國市場，同時也讓企業藉由投洽會走向世界。

綜觀福建會展經濟從無到有，到今時經貿往來大鳴大放之後，又開始透過互聯網+與物聯網+讓產業，企業升級，這種快速輪動現況的另一種意義，不僅僅是大陸國家主席習近平第二個家鄉-福建力量已走向世界舞台，而是中國力量主導世界舞台的開始。

2016廈門98投洽會被業界譽為全球規模最大、影響最廣的投資博覽會，吸引了100多個國家和地區800多個境外客商團組共襄盛舉。整個主軸緊扣時代脈搏，不論是振興東北老工業基地、西部開發、及「一帶一路」等國家戰略，甚至於已意識到優秀人才方是國家進步的基石，98投洽會中已設立「人才項目資本合作展」、「人才創新創業成果展」、「高層次人才網絡交流會」等，福建要引進的不單單只有資金，還有最頂尖的人才。

(中時)