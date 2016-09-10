憨兒月餅被公家單位取消 社會愛心接手

屏東啟智協進會日前有公家機關下訂單訂1600個月餅，卻在交貨前1天縮減為300個，害啟智協會差點虧損新台幣4萬元，消息傳出後，今天社會愛心湧進，剩下的月餅已全數被認購。

在屏東啟智協會工作的李忠潔在臉書上PO文，批露這個事件，指某公家單位向屏東啟智協進會下訂1600顆月餅，憨兒們為了在期限前將月餅做出來，連日趕工，沒想到在交貨的前一天，這個單位的長官卻臨時取消訂單，要將1600個月餅縮減至300個。

李忠潔說，原本有5000、6000元的利潤可以當孩子們的加菜金，卻變成損失4萬多元，「真的驗證一句話：計畫搞不過電話、電話搞不過長官一句話。」他上網PO文只是希望呼籲大家，下訂單後可以履約，不要抹煞了孩子們的努力。

屏東啟智協進會總幹事莊翠玲表示，目前剩下的月餅已全數被認購完畢，協會不會公佈下訂單的單位，只希望透過這次的事件讓大家知道，他們賣月餅不是為了賺錢，而是希望鼓勵憨兒們，也希望社會遏止臨時取消訂單的作為。1050910

(中央社)