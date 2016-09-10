世界盃女子棒球 中華隊1比2敗給加拿大

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2016年第7屆世界盃女子棒球賽在南韓舉行，中華隊今天出戰加拿大隊，儘管第四局靠著余品萱二壘安打先馳得點，但是後來被對手反超前、以1比2輸球，無緣爭冠。

中華隊前兩戰，對日本、委內瑞拉都吞下敗仗，排名也由原先的並列第一滑落至第三，今天這一戰是最後搶進冠軍戰的機會，先盛後衰，只能在季軍戰與委內瑞拉爭奪隊史最佳名次。

中華隊今天由投手黃巧芸先發迎戰加拿大，前4局表現精彩，壓制對手強力打線，前4局飆5K。

4局下中華隊進攻，余品萱率先二壘安打，靠著隊友推進，再趁著加拿大先發投手阿曼達（Asay Amanda）暴投，中華隊取得1比0領先。

5局上加拿大靠著高飛犧牲打扳平比數，兩隊1比1僵持到7局上，加拿大安打將黃巧芸打退場，面對第二任投手許語宸，安打、保送擠成滿壘，接著野手選擇攻下關鍵超前分。

中華隊最後半局進攻，7局下面對阿曼達（Asay Amanda）投球，雖然2出局後擊出安打，但無力延續攻勢，以1分之差落敗。1050910

(中央社)