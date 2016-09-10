立委爆魚翅宴 柯文哲：我不喜歡吃魚翅

台北市長柯文哲今天說，請國民黨立委費鴻泰不要當前立委羅淑蕾第二，行事曆都上網登錄，沒見過日勝生董事長林榮顯，曾在市府和義民祭見過，其他沒有，「我也不喜歡吃魚翅」。

柯文哲下午赴台北青年職涯發展中心演講「我心目中的台北市」，會後受訪時，媒體提問，關於費鴻泰日前提及柯文哲今年1月18日晚間，和日勝生高層有一場魚翅宴，和北市府與日勝生的美河市仲裁案有關。’

柯文哲說，請費鴻泰不要當羅淑蕾第二，要講就明講，行事曆上網都登錄，「知道那天沒有」沒有見過日勝生董事長林榮顯，只有曾在市府還有客家義民祭見過，其他時間沒有見過，「我也不喜歡吃魚翅」，希望對方具名講清楚時間地名。

媒體提問，台北市議會打算砍廉政透明委員會委員預算。柯文哲表示，監察院近期有提糾正案，由政風室針對監察院意見進行修改，「但這不是新的機關，以前府內委員占多數，但現在反過來，府外較多」，至於監察院要求修改部分，會由政風處處理，「這個制度沒有那麼差，還好」。

至於預算可能被砍，他表示，沒有錢有沒有錢做事的方法。1050910

(中央社)