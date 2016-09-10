泰農業升級 學者盼藉新南向與台灣合作

泰國全年溫暖潮濕適合香蕉生長，其中頂級品外銷為主，次級供作內銷或加工。考量台灣推動新南向政策，泰國學者希望多與台灣合作，提升傳統農業附加價值。

泰國香蕉外銷以日本、新加坡及香港為主，日本只要頂級品，次級香蕉除了供內銷外，也製成各種加工品，像是炸香蕉，香蕉巧克力和香蕉乾，其中香蕉乾就是將熟成的香蕉，經過日曬而成。

傳統露天日曬法，容易受到大雨、灰塵及蒼蠅蟲子等因素影響，會有保存不易和衛生疑慮，泰國藝術大學（Silpakorn University）物理系教授塞恩（SERM JANJAIS）表示，為提高次級農產品的附加價值，利用泰國充足的陽光和高溫，興建太陽能乾燥室，可以供作多重用途，包括無法外銷的次級香蕉在內，都可以讓產品乾淨衛生，避免過度油炸或加工。

塞恩指出，台灣在農業生產技術上比泰國進步很多，尤其是食品加工方面，泰國正在推動4.0產業升級，泰國農業在經濟上占有重要地位，未來轉型期需要借重台灣的技術，和泰國的農產品相互合作，創造更高附加價值。

台灣有不少食品加工產業都向泰國購買原料（米、糖等）再加工，如果能夠搭上政府新南向政策列車，在當地有便宜又充足的原物料，經由加工後外銷至東協或南亞市場，都是商機所在。1050910

(中央社)