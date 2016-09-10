泰農業升級 學者盼藉新南向與台灣合作
泰國全年溫暖潮濕適合香蕉生長，其中頂級品外銷為主，次級供作內銷或加工。考量台灣推動新南向政策，泰國學者希望多與台灣合作，提升傳統農業附加價值。
泰國香蕉外銷以日本、新加坡及香港為主，日本只要頂級品，次級香蕉除了供內銷外，也製成各種加工品，像是炸香蕉，香蕉巧克力和香蕉乾，其中香蕉乾就是將熟成的香蕉，經過日曬而成。
傳統露天日曬法，容易受到大雨、灰塵及蒼蠅蟲子等因素影響，會有保存不易和衛生疑慮，泰國藝術大學（Silpakorn University）物理系教授塞恩（SERM JANJAIS）表示，為提高次級農產品的附加價值，利用泰國充足的陽光和高溫，興建太陽能乾燥室，可以供作多重用途，包括無法外銷的次級香蕉在內，都可以讓產品乾淨衛生，避免過度油炸或加工。
塞恩指出，台灣在農業生產技術上比泰國進步很多，尤其是食品加工方面，泰國正在推動4.0產業升級，泰國農業在經濟上占有重要地位，未來轉型期需要借重台灣的技術，和泰國的農產品相互合作，創造更高附加價值。
台灣有不少食品加工產業都向泰國購買原料（米、糖等）再加工，如果能夠搭上政府新南向政策列車，在當地有便宜又充足的原物料，經由加工後外銷至東協或南亞市場，都是商機所在。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。