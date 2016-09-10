路上被粉絲誤認為「他」 溫昇豪：原來我會算命

溫昇豪在路上被誤認為詹惟中，讓網友笑到噴飯。（圖／本報系資料照片）

藝人溫昇豪主演《犀利人妻》，由於演活負心漢的角色，可說讓粉絲恨的牙癢癢，近日有粉絲在街上巧遇他合照，並把照片發佈在「爆廢公社」中，不過內容卻寫成「巧遇詹惟中」，讓粉絲看完全笑到噴飯。

有網友在爆廢公社貼出這篇文章，讓網友直呼太扯。（圖／取材自爆廢公社臉書）

這名女高中生在「爆廢公社」PO文，開心和網友分享與同學在路上逛街時，與命理師詹惟中相遇並且合影的過程，不過眼尖的網友卻發現，對方明明是演出偶像劇打開知名度的溫昇豪，與詹惟中兩人不僅領域和長相都相差十萬八千里，這也讓許多粉絲留言直呼太扯了，不過這篇文章因為引起熱烈討論，也釣出本尊溫昇豪出來回應，沒想到他不僅不介意，還直呼自己原來自己可以轉行去算命。

(中時電子報)