中國大陸高鐵營運里程逾2萬公里

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中新社報導，中國大陸鄭州至徐州高速鐵路今（10）日開通營運，使中國高鐵營運里程突破2萬公里，中國成為全球高鐵營運規模最大的國家。此外，中國高鐵與一般鐵路構成的客運網絡亦達到4萬公里以上。

根據中國「中長期鐵路網規劃」，到2020年，中國高鐵營運里程規模將達到3萬公里；到2025年，將達到3.8萬公里左右，遠期將達到4.5萬公里左右。

(工商)