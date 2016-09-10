人前裝不熟 林心如、霍建華一轉身互動超閃

林心如、霍建華一臉正經面對媒體。(取自新浪娛樂)

媒體一走，小倆口聊的可開心了。(取自東方日報)

霍建華、林心如婚後首度合體，昨晚在北京出席公益活動，夫婦倆刻意分開走紅毯，直到進了會場才同桌而坐，更被直擊平時高冷的霍建華，只有愛妻林心如才能打開他的悶騷開關，手舞足蹈地與林心如開心聊天，恩愛閃瞎眾人。

與林心如分開走紅毯的霍建華，面對媒體逼問當爸心情差點招架不住，不時摸著他的大光頭，笑稱：「你們就沒有別的問題要問我嗎？」而林心如則是透露身體狀況不錯，肚裡的寶寶也很健康，無論男生女生都一樣好。

兩人更在會場中被捕捉到開心聊天的模樣，只見平常酷酷不多話的霍建華，一遇到林心如瞬間打開話匣子，比手畫足地不知道跟林心如說些什麼，而林心如也是笑得相當開心，互動超有愛。

(中時電子報)