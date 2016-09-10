安排「喬」蕭曉玲案？柯：是「政策指示」

台北市議員鍾小平今踢爆，台北市長柯文哲為讓解聘教師蕭曉玲復職，安排北市教育局副局長曾燦金「喬事」，整段過程全被錄音，當中曾提到「市長說若你不撤案，要追究當時處分的人。」痛批柯目無法紀，要到監察院檢舉他瀆職。柯下午出席活動表示，他是要教育局不要處罰以前的人，「傳到下面變這樣」。

鍾小平今早召開記者會指控，柯文哲為讓蕭曉玲復職，要教育局盡快解決，因教育局長湯志民認為有適法問題不願喬，柯授命曾燦金處理，前後找了當時中山國中校長、訓導主任和教評會成員見面，昨天還與現任中山國中校長周婉玲談話。

鍾小平今公開曾燦金與教評會成員對話錄音，可清楚聽到曾提及，「市長給我們壓力說你們都沒進度」、「市長說你若不做撤案的狀況，市長要追究當時的處分的人」。鍾痛批柯違法亂紀，派高官去施壓，簡直可惡至極，揚言周一將到監察院檢舉柯文哲和曾燦金。

柯文哲下午受訪表示，蕭曉玲案牽涉到轉型正義，最重要的是過去的錯誤，以後不要再發生，他認為應考慮讓蕭復職，但不要去追究處罰以前的人，當時是這樣指示教育局，「但傳到下面不知道變什麼樣子」。

媒體問及真的有派人喬事？柯回應，這叫喬嗎？這是政策指示，市長還是要表態意見。他進一步說明，當時蕭告市府違法解聘，法院判市府無罪，但監察院又糾正市府程序缺失，法務部則說請自行處理，「大家都不願負責，總是要做一個政策上的決定」。

面對鍾小平放話到監察院告發瀆職，柯文哲沒好氣地說，他一下要罷免、一下要告瀆職，「要打知名度就給他打。」

(中時)