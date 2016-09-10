感謝響應球芽募款 周思齊現身新時代

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中華職棒人氣球星周思齊從空中飛梯滑下，帥氣現身，吸引許多球迷拍照。(林欣儀攝)

為培育基層棒球人才，中華職棒人氣球星周思齊發起球芽基金募款，大魯閣運動集團也積極參與，為感謝各界協助，周思齊上午特別到大魯閣新時代購物廣場與球迷互動，現場氣氛熱絡。

「周思齊，全壘打！」球迷們站在大魯閣新時代購物廣場的大型溜滑梯前大聲吶喊，而周思齊從空中飛梯滑下、帥氣現身，現場尖叫聲不斷，周思齊並與球迷玩起便利貼、互穿球衣等親密互動遊戲。

他表示，為協助種子球員成長茁壯，推出周思齊球芽基金勸募，盼培育基層棒球，大魯閣在全台的棒壘球與保齡球場募款已屆1年，很感謝各界的捐款，因為其中的點點滴滴都是愛心的匯集。

大魯閣表示，目前球芽基金捐款金額即將達到100萬，距離目標3000萬仍有相當距離，為吸引更多人響應，特別在活動中提供球券、周思齊簽名球與鑽石卡等抽獎品。

(中時)