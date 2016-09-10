土壤液化潛勢調查 新北爭取經費
針對北市發布土壤液化潛勢圖，新北市工務局副局長吳世瑋表示，為讓民眾能獲得更清楚的圖資，已擬定計畫送中央爭取補助經費，一旦核定後即可進行全市補充地質調查作業，精度會比北市更細緻達到比例尺1／2500。
吳世瑋說，向中央取得補助後，將參考地調所3月公布的初級潛勢圖，依人口密度、中高潛勢地區順序優先調查，目前位處中高潛勢區的新建案，不論規模都必須在申請建築執照時一併提出地質及土壤液化調查報告。
此外，工務局統計，今年3月11日起至今申請老屋健檢有1571件，已檢查完成1423件，若民眾對土壤液化有疑問，可至市府「土壤液化暨房屋健檢諮詢工作站」洽詢。
(中時)
關鍵字：土壤液化
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