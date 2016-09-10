醉男路倒撞傷後腦 家屬警方各執一詞

台北市何姓男子上月酒醉路倒撞傷後腦，家屬今天指控，何男會受傷是被員警推倒；台北市大安警分局說，何男先出手推打馬姓員警，馬才推開何，已將相關事證送北檢偵辦。

何男上個月因酒醉路倒，到院檢查發現何的後腦遭受重創，一度發出病危通知。何男家屬質疑，何傷勢過重，不像是警消人員所稱，是他自行倒地所致，但多次向當日到場處理的3名警消人員詢問，都堅稱是何自行摔倒。

不過，家屬調閱監視畫面發現，馬姓員警出手推倒何男，才使他頭部撞地受傷，今天與市議員簡舒培召開記者會，要求警消說明。

簡舒培說，第一線承辦人員官官相護，還把何男受傷的原因推給當事人卸責，要求警察局和消防局對相關失職人員究責懲處，對家屬負起賠償責任。

大安分局指出，瑞安街派出所馬姓與蘇姓員警，接獲何男酒醉路倒案件後，旋即前往處理，但在等候家屬到場的過程中，何男揮手糾纏消防人員，並出手推打馬姓員警，馬因本能反應將他推開，導致他可能因酒後泥醉重心不穩倒地，並非蓄意推人。

大安分局說，員警到場前何男就已摔倒，絕無傷害他之意，對於民眾質疑員警執勤過程疑有疏失部分，會就現有影像畫面查明事實真相，依法函報台北地檢署偵辦。1050910

(中央社)