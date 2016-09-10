Note 7出包 全球各大航空機上禁用
三星Galaxy Note 7手機傳出電池起火疑慮，在美國飛安當局呼籲乘客機上勿用後，全球各大航空公司也跟進機上禁用。
路透社報導，美國航空（AA）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）3個載客量最大的航空公司，昨天都宣布會於登機門與機上告訴乘客，在下飛機前，Note 7手機都不要開機或充電。
除美國之外，包括新加坡航空（SIA）、澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）和設於阿布達比的阿提哈德航空（Etihad），也已要求乘客，雖然Note 7仍可帶上飛機，但不能為Note 7充電或開機。
法荷航空集團（Air France KLM）則表示，該公司員工將指示乘客勿在機上使用Note 7，以確保免於遭受風險。
美國聯邦航空總署（FAA）8日晚間呼籲乘客，無論是搭機時或托運行李，都不要為Note 7手機充電。加拿大運輸部9日也有類似宣布。
南韓三星電子2日宣布，由於電池恐易於起火，召回Note 7首波在北美、中東及亞洲的10個銷售市場的所有新機。
據其他外國媒體報導，首波市場包括美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、紐西蘭、澳洲、新加坡、台灣、南韓及阿拉伯聯合大公國。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。