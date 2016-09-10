Note 7出包 全球各大航空機上禁用

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三星Galaxy Note 7手機傳出電池起火疑慮，在美國飛安當局呼籲乘客機上勿用後，全球各大航空公司也跟進機上禁用。

路透社報導，美國航空（AA）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）3個載客量最大的航空公司，昨天都宣布會於登機門與機上告訴乘客，在下飛機前，Note 7手機都不要開機或充電。

除美國之外，包括新加坡航空（SIA）、澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）和設於阿布達比的阿提哈德航空（Etihad），也已要求乘客，雖然Note 7仍可帶上飛機，但不能為Note 7充電或開機。

法荷航空集團（Air France KLM）則表示，該公司員工將指示乘客勿在機上使用Note 7，以確保免於遭受風險。

美國聯邦航空總署（FAA）8日晚間呼籲乘客，無論是搭機時或托運行李，都不要為Note 7手機充電。加拿大運輸部9日也有類似宣布。

南韓三星電子2日宣布，由於電池恐易於起火，召回Note 7首波在北美、中東及亞洲的10個銷售市場的所有新機。

據其他外國媒體報導，首波市場包括美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、紐西蘭、澳洲、新加坡、台灣、南韓及阿拉伯聯合大公國。1050910

(中央社)