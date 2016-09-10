中秋烤肉季將屆 消防局提醒瓦斯爐安全

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消防局提醒使用卡式瓦斯爐注意事項，以免發生爆炸意外。(消防局提供)

中秋節烤肉已成為全民活動，北市消防局表示，以往烤肉都是使用木炭，但近年來基於環保意識抬頭及方便整理，有越來越多民眾選擇以攜帶方便的卡式瓦斯爐烤肉。今年5月間，桃園市楊梅區某中學在軍訓課時，疑似因卡式瓦斯爐使用不當，發生氣爆，導致7名學生分別受到1至2級的燒燙傷。

消防局特別呼籲，民眾若選用木炭烤肉，結束後要記得用水將木炭餘火澆熄；而如果要選用卡式瓦斯爐烤肉，選購卡式瓦斯爐及瓦斯罐時，應選擇貼有商品檢驗標識的合格產品，並在使用前先詳閱說明書與注意事項。

消防局提供下列使用注意事項，供民眾使用卡式瓦斯爐及瓦斯罐參考：

1、使用瓦斯器具或炭火烤肉時，應注意空氣流通，以避免燃燒不完全，產生一氧化碳而發生一氧化碳中毒意外。

2、安裝瓦斯罐時，瓦斯罐上的「環扣缺口」要朝上，與卡式瓦斯爐上凸出的「導引片」對正後才能接合。

3、使用適當尺寸的鍋具，鍋具不可蓋過瓦斯罐置放槽上方，且勿將卡式爐併排使用，以避免熱輻射導致瓦斯罐受熱膨脹或爆炸。

4、爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐，以避免使用中瓦斯爐加熱備用瓦斯罐，致瓦斯罐受熱膨脹或爆炸。

5、使用卡式瓦斯爐如發現有漏氣異常或故障現象時，應立即停止使用，並連絡廠商檢修。

6、卡式瓦斯爐使用完畢後，要適當清潔爐具，並將瓦斯罐取出，避免橡膠墊圈老化造成漏氣。

7、置有瓦斯罐之卡式瓦斯爐，應避免長時間暴露於烈日或高溫處。

8、瓦斯罐收存時，應置放在陰涼、乾燥且通風良好處，避免陽光直接照射，並勿置於高溫或密閉空間如汽、機車行李箱。

(中時)