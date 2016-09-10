全台吉祥物PK戰@高雄 點燃戰火比萌
當萌遇上萌時，只有更萌！「2016全台吉祥物PK戰@高雄」今天在高雄點燃戰火，大家比一比，看誰比較萌，誰是全台「萌主」。
今天上午10時在高雄市時代大道登場，首戰是「偶最有力」拔河賽。
不過，桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「猿哥」已迫不及待，昨天由桃園市政府新聞處長張惇涵領軍提前南下，直闖高雄市政府，賣萌爭取支持。
高市府雖有主場優勢，但也不敢輕忽，高市府新聞局長丁允恭也親自領軍，率活動大使花媽、高通通迎戰，表示歡迎也先挫一挫「ㄚ桃」、「猿哥」的銳氣，展現一定要把萌主寶座留在高雄的企圖心。
雙方先禮後兵，互贈伴手禮後，隨即展開吉祥物PK戰場外友誼賽「放大版疊杯PK戰」。高通通與猿哥花招百出，一番你奪我搶的激烈交鋒，裁判花媽宣布平手，雙方才收手。
丁允恭表示，希望透過高雄吉祥物PK戰，帶動設計產業萌經濟的發展，提升創意實力，今年更擴大辦理吉祥物PK戰，邀請全國的吉祥物一起賣萌，也廣邀民眾到高雄一遊。
張惇涵則向南台灣鄉親喊話，踴躍上網投票，一同加入最萌選戰的行列，度過最療癒的中秋節。 還發下豪語「不得獎就不回去」。
今天上午6時至下午15時，時代大道（成功二路至中華五路）進行交通管制，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往現場與吉祥物同樂；9月12日上午10點至10月4日中午12點，進行網路票選，看誰是全台的萌主。
(中時)
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