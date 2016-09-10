高雄市登革熱防治 鄰里打拼護社區

高雄市政府民政局自6月2日起分別在35個行政區辦理「區級登革熱宣導座談會」，向各區民眾宣導「打!拼!顧自己!護社區!」。宣導會一個禮拜走3至4個行政區，每個區級場次都有5、600人參與，還有2場次超過1000人，截至9月9日止共辦理36場次，參加人數超過2萬人。

座談會除由副市長陳金德率領民政局、環保局、衛生局等市府登革熱防疫團隊說明今年防治重點外，同時邀請前鎮區瑞興里長黃登科，以自己曾經得過2次登革熱做經驗分享，向民眾宣導如何預防登革熱及感染登革熱後如何保護自己。

103年、104年高雄市登革熱疫情嚴重，市府防疫團隊以噴藥為主的防治策略，做越多反而被民眾罵得越多，今年特別改變方式以降低感染後的致死率，並進行社區孳生源清除，避免大規模噴藥為主要防治目標，並參考新加坡及台南市作法，鼓勵民眾至與市府簽約之醫療院所進行NS1快篩，如確定感染登革熱後，每日進行抽血檢驗血小板數量，以預防體內出血而造成不可挽回之遺憾。

另外，民政局自今年開始要求各區公所平時依里鄰編組，由里鄰長依「防治小黃卡」內之好發陽性呈現點執行巡查、通報、列管和環境整頓，並在衛生局通報疑似登革熱、茲卡或屈公熱個案時，於24小時內須動員社區志工擴大進行環境巡檢，清除廢棄容器、積水容器及孳生源；確診個案48小時內，進行「積水容器大清除｣和「環境大掃蕩｣。

民政局並責成各區持續辦理社區里級宣導會，以利里、鄰及社區民眾就近參加，今年區公所辦理各項宣導說明會預計將超過1000場次，逾10萬高雄市民參加。呼籲民眾落實「打！拼!顧自己!」～「打」-自己屋內的蚊子要自己打!「拼」-屋內屋外積水容器要自己拼掃!「顧自己」-顧自己麥乎蚊子叮到!來全面防治登革熱疫情之發生。

(中時)