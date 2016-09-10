桃檢偵結陸客國道火燒車案 司機蘇明成縱火釀禍

陸客團遊覽車火燒車，警、消勘驗車體。（資料照，楊明峰攝）

桃園地檢署偵辦「0719」國道2號火燒車26名陸客死亡案10日偵結，檢方搜索蘇明成高雄岡山住處，查獲他在7月14日曾前往嘉義信義加油站購買8.36公升92無鉛汽油，分裝5瓶寶特瓶後，分置於駕駛艙導遊座2瓶、下層行李箱3瓶，7月19日當天行經國道2號時，蘇潑灑導遊座上2瓶汽油，再持打火機引燃引發火勢，蘇明成當場也被波及失能無法駕駛，造成遊覽車先衝撞內側護欄，再卡在外側分隔島。

檢方調閱蘇明成與家屬通聯記錄發現，案發前2天蘇明成便向家屬透露輕生念頭，7月17日與姊姊、妻子、女兒、外甥密集對話21分鐘，家屬勸慰他不要做傻事。19日當天蘇明成載陸客至內湖昇恆昌免稅店購物，也與姊姊兩度通話近27分鐘，導遊鄭焜文無法插播通知載客，轉通知公司致蘇遭責罵，使蘇明成更加不滿。

檢方調查，蘇明成今年5月因不滿導遊稱陸客大哥、大姊，酒後與導遊發生衝突，遭公司停止派任扣薪，直到7月12日才被指派遼寧陸客團遊覽車司機。這段時間內因性侵案遭法院判決有罪情緒低落，屢向家人透露輕生念頭。檢方由起火當時火勢研判，蘇明成在引燃駕駛艙內汽油後就遭烈焰焚身，因此失能無法操控遊覽車。另採樣化驗發現蘇明成血液換算酒精濃度達1.075毫克，檢方雖在遊覽車停放地點查獲17瓶酒瓶，但檢驗無蘇DNA反應，加上目前尚未調閱到蘇明成買酒監視畫面，無法確認他確切飲酒時間地點。

桃園地檢署偵查終結，認蘇明成酒後駕車、潑灑汽油、放火自殺，並燒死車內導遊、陸客，因蘇已死亡，所涉罪嫌均不起訴處分。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)