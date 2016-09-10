蘇明成買汽油自焚 家屬知輕生勸阻無效

桃檢召開國道火燒車偵查終結記者會。（甘嘉雯攝）

陸客團0719國道火燒車釀26死，桃園地檢署10日召開記者會，公布偵結報告，地檢署襄閱主任檢察官王以文指出，查到關鍵證據、錄音、錄影檔等將公布，據了解，駕駛蘇明成在旅遊行程購買汽油，開車前又猛灌烈酒，最後造成全車無人生還的悲劇，檢方找到他購買汽油的畫面，已及他與家屬的通聯記錄，還原真相，包括主任檢察官郝中興、趙燕利及偵辦檢察官鄭朝光都出席記者會。

王以文表示，蘇明成有飲酒抽菸習慣，少與導遊領隊互動，還會要求導遊坐到遊覽車上層，拒絕導遊坐在駕駛艙旁邊；另外，他於今年5月14日不滿導遊稱陸籍旅客大姊大哥而與導遊發生推擠；另外，他還不滿前總統馬英九；另外，他也不滿酒後性侵案件，判刑5年、需賠償90萬元，他曾向家屬透露輕生念頭。

檢方並且找到蘇明成購買汽油的畫面，7月14日穿著黑色衣服前往嘉義市信義加油站為遊覽車加油，同天下午還換成淺色上衣，頭戴草綠色軍用迷彩帽，右腰間繫著深色腰包，加了8.36公升的92無鉛汽油，之後又換穿黑色上衣入住飯店；之後分裝汽油分別放在駕駛座，導遊座下方及前測門口。

而家屬也早知道蘇明生有意輕生，並且在家屬「蘇氏一家」的群組討論，並且還刪除部分訊息，而消失的100分鐘，他曾與胞姊通話2次，達1641秒。

檢方並且發現起火點在駕駛艙，他先持打火機引燃駕駛艙，烈焰著身失能而無法駕駛，他身體四度燒傷100%，血液中僅含有少量一氧化碳血紅素7.5％，與其他25人含25%~90％不同，安全門是否遭鎖？檢方勘驗後並無遭開啟情況。

桃檢不排除任何可能性，也做電器引發火燒車實驗，駕駛艙起火點為「熱熔痕」狀態，是未通電情況，因此排除電線走火。

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(中時)