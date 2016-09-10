親子共學巡迴列車 卡哇伊幸福壽司
高雄市立社會教育館今（10）日在鳥松區大華國小舉辦「卡哇伊幸福壽司」活動，結合學校親子日，雖是補班補課日，也吸引百餘親子、師長及學校志工一起感受幸福歡樂的時刻。也讓小朋友透過活動學習如何把簡單食材變成可口的美食，鼓勵親子共同親手製作美食，做的開心，吃的放心。
「親子共學巡迴列車」由民間團體巴巴事業及南六企業贊助，以平衡城鄉差距，營造祥和社會，創造家庭和樂氛圍為目標的亮點活動，期許將親子活動帶入各區，以平衡城鄉資源的不均。今年更與高雄市教育局家庭教育中心結合推動「親子共學巡迴列車~都會美學‧偏鄉行」，資源更遍入各區以平衡城鄉不均為目標更獲教育部認同。
當日的活動，係聘請三信家商擁有專業餐飲老師林蕙招示範教學及2名市民學苑志工擔任助教，運用日常生活的簡易食材，指導親子們分組動手美味可口的壽司。
林蕙招老師說，壽司的作法非常簡單與便利，如壽司的主角---「米」，只要以4：4：4的原則，即以4杯白米，4杯水，泡4個小時，就可以煮出香Q的白飯，再以一杯白醋、一杯糖、少許鹽相互調合後，再加入白飯中拌均，等冷卻後，就可以大展身手，做出自己喜愛的創意壽司。
社教館表示，近來食安問題層出不窮，要如何讓家人吃出天然口感與健康，惟有大人小孩一起動手學習，才能有深刻體會。今天的活動教小朋友自己動動手就可以在家做出簡單美味料理，讓小朋友在品嘗這滿滿的幸福滋味之外，也可以啟發小朋友對飲食美學的認識，激發小朋友對料理的想像力與創造力，在這過程中更可增進親子間情感與默契，而今日活動也就在這笑聲、香甜的氣氛中結束。
(中時)
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