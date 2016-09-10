緬甸孩童死亡率高 跨國合作伸援手
緬甸0到5歲孩童死亡率居東南亞國協之冠，至善基金會和國際組織合作，推緬甸幼兒照顧計畫，照顧600名孩童，對300名家長做親職教育，改善死亡率問題。
緬甸因國家財政困難，資源不足，社會發展較為落後，疾病、貧窮、環境衛生條件不佳、欠缺乾淨的水資源等種種因素，導致緬甸0至5歲孩童死亡率居東南亞國協國家之冠。
至善社會福利基金會與Plan International合作，推動緬甸幼兒照顧計畫，預計陪伴照顧緬甸曼德勒省良烏鎮600名0到8歲孩童，並對300位家長進行親職教育，支持孩童包括健康、營養、社會與情緒發展、安全以及保護等各方面獲得改善。
至善基金會下午舉辦餐會，邀Plan International、台灣外交部、亞東關係協會、日本交流協會，以及台灣企業代表包括三陽金屬工業、寶成工業、聯安醫療集團等，共同參與點燈祈福活動，期望能透過台灣官方、企業、非營利組織，三方的力量一起合作支持緬甸幼童發展。
根據資料，緬甸現在約有26%的人口處於貧窮狀態，農村貧窮人口比例更達52%；緬甸境內少數民族與政府間長期的武裝衝突，導致超過60萬人流離失所，孩童則是最容易受到衝突影響的脆弱族群。
緬甸幼兒照顧計畫工作內容包含改善母體、新生兒及孩童健康、營養；學前教育及發展，強調親職教育、就學準備和國小轉銜；水資源、環境衛生及個人衛生；兒童保護及災害風險管理。
至善基金會執行長洪智杰受訪表示，緬甸幼兒照顧計畫希望改善緬甸貧童的照護、健康問題，降低死亡率，邀請企業單位加入贊助行列，目前募款完成2/3，還有1/3要努力，希望企業在國際發展同時，也能了解社會責任的重要。1050910
(中央社)
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