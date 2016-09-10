陸客火燒車偵結 司機蘇明成縱火25人陪葬
遼寧陸客團火燒車致26死，桃園地檢署今天偵查終結，調查司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。
大陸遼寧24人旅遊團，7月19日結束8天7夜環台之旅，搭乘玫瑰石通運遊覽車，準備前往桃機搭機返家，但在國道2號西向2.8公里處發生火燒車的意外，造成24名陸客以及台籍遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文共26人全數都罹難。
桃園地檢署檢察官經過連日調查與相關卷證送驗，火災鑑定報告之前出爐，確定起火點就是在駕駛艙，但因鑑識人員沒有發現電線短路走火現象，可說排除電線走火釀禍的可能，因而朝人為因素。
桃園地檢署今天偵查終結，調查認定蘇明成因為性侵案被判刑與家庭壓力等多重因素，預謀自殺縱火，蘇在旅行團行程第4天於嘉義市博愛路信義加油站為遊覽車加油後，另變裝購買汽油，後於高雄市的飯店分裝，行程的最後1天先喝酒壯膽。
檢方指出，待遊覽車距離機場約僅3公里時在駕駛座潑油自焚，火勢迅速延燒加上車輛失控撞擊護欄，車上導遊與旅客逃生無門，全車26人無一生還。
桃園地檢署因而將蘇明成列為殺人案等被告，但他在火燒車事故中身亡，因此，偵結以不起訴處分，至於蘇明成家屬已經領走意外險理賠新台幣200萬元，其家屬也將面對保險公司、旅行社與遊覽車公司，及其他被害人家屬的後續求償。1050910
(中央社)
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