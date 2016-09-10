焦慮的人有福了 神奇骰子好玩又紓壓

紓壓神器Fidget Cube。(圖取自Antsy Labs的Instagram帳號)

許多人喜歡擠泡泡紙是因為覺得好玩又紓壓，現在國外一對兄弟直接做出一款紓壓神器Fidget Cube，長得像個骰子一樣並且有多重按鈕和開關，可以讓焦慮的人手指有得忙。

根據科技新聞網站The Verge報導，焦慮或是沒事的時候總是喜歡抖腳、轉筆或是咬指甲的人有福了，一對兄弟Mark McKachlan和Matthew McLachlan開的Antsy Labs公司，最近就創作了這款Fidget Cube的舒壓神器。

這個外型像骰子般、約正方形的小玩具，每一面都具備有可讓焦慮的用手指玩弄的小玩意，例如其中一面有個像電燈開關的按鈕、另一面有長得像電視遊樂器的操縱桿，其他面還有好幾個圓形按鈕、三個齒輪、圓形轉盤和一個淺層觸覺凹洞。想要玩弄手邊東西來紓壓的人，可以選擇任一邊來觸摸或是按壓，降低焦慮感。

這個骰子般的小玩意可輕鬆放進口袋裡，拿在手上玩也不會很顯眼，更重要的是有些按鈕是可以靜音的，所以若使用者暗自焦慮又不想要讓其他人發現的話，這個紓壓骰子可能是最佳的選擇。

這個骰子已經獲得許多人的歡迎，原本McLachlan兄弟只打算在群募網站Kickstarter上募得1.5萬美元的資金，截至本文發佈時獲得的資金已經高達247萬美金，而這個募資期限還有39天才截止。

這個Fidget Cube有八種不同的顏色，使用者可隨自己的喜好或是依照自己桌面的主要色系選擇。目前雖然這個小玩意在Kickstarter上只賣19美元，但是正式推出後將會售價25美元。

(中時電子報)