悲愴年代研討會登場 林佳龍盼以歷史為借鏡

台中市長林佳龍（右起）、台灣研究基金會創辦人黃煌雄、台北市長柯文哲、國史館館長吳密察10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會，並發表演說。（姚志平攝）

台灣的悲愴年代研討會登場，台中市長林佳龍盼以歷史為借鏡為下一代發展奠定基礎！（陳世宗翻攝）

台灣研究基金會今日在國立台灣師範大學舉辦「台灣的悲愴年代─從皇民化到二二八」學術研討會，齊聚國內多位學者專家共同以二戰結束後的台灣歷史為主題，進行交流對話，市長林佳龍也出席與會。林佳龍表示，台灣為移民社會，人民在一次次反抗中持續反思「我是誰」、「我的祖國在哪裡」的認同問題與抉擇，每個世代的人們均有各自角色，也期盼這代繼承上一代留下的認同與意識影響，加以思考未來為下一代所能鋪陳與奠定的基礎。

為促進大家對台灣社會從1930年至1950年約20年之間，歷經日本統治推行下的皇民化運動，及接著所發生的二二八事件兩次變局，有更進一步的了解與體認，台灣研究基金會、大眾教育基金會及中央研究院台灣史研究所主辦「台灣的悲愴年代─從皇民化到二二八」學術研討會，除國內長年研究台灣歷史的學者出席外，也邀請包括台中市長林佳龍、台北市長柯文哲針對議題進行對話。

台灣研究基金會創辦人黃煌雄以「台灣的悲愴年代─從皇民化運動到二二八事件」為題，進行專題演講，他表示，1930年至1950年間台灣歷經皇民化時代與二二八事件到白色恐怖整肅時期。

黃創辦人認為，這20年可稱為台灣的悲愴年代，他引用豐富的文學記載，呈現這段時期的台灣社會，在皇民化時期，日本對台灣實行皇國精神的徹底化，以使台灣人助日本對抗中華民國，而1945年日本受降、台灣光復之後，由於行政長官公署體制特殊、政治壟斷與接收弊端，加上民生疾苦及文化隔閡等因素，導致1947年發生二二八事件。

對於黃創辦人的講題，林佳龍表示，黃煌雄為自己的老朋友，今日議題觸及從日治時期到戰後台灣間相當重要的台灣認同發展，當時有許多文化場景都在台中，因此今日特別帶來去年剛編撰完成的《台中文學史》一書。

林佳龍提到，1890年代馬關條約前夕出生的台灣人，如蔣渭水等前輩，他們開創黃金十年，這段期間有許多場景發生在台中市，包括1920年代成立台灣文化協會，為台灣民族主義的文化啟蒙團體，也是「西來庵事件」之後，台灣人放棄武力抗爭改採文化鬥爭的模式，創會總理林獻堂是台中霧峰人，該協會首次全島大會也於台中召開，台中一中與中央書局均於此時代成立。

林佳龍強調，台灣人一次次在反抗中持續思考「我是誰」、「我的祖國在哪裡」的問題，在此問題的處理上，黃先生做了詳盡的回顧，也奠定良好基礎，相信在一代一代的人們都有各自的角色，我們這代也應思考繼承上一代留下的認同與意識的影響，並進一步反思我們該做什麼事以鋪陳下一個時代，屬於我們應該奠定的基礎。

(中時)