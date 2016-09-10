高雄市104年出生嬰兒生父母教育程度及胎次別統計 出爐

為瞭解高雄市出生嬰兒生父母教育程度別之情形，高雄市政府針對104年民政局發布之嬰兒出生資料分析各出生胎次其父或母之學歷結構分布，並另就婚生以及非婚生嬰兒，分析胎次及生母教育之關係，以提供高雄市人口發展相關政策擬定之參考。

有關高雄市104年出生嬰兒生父母教育程度及胎次別情形分析如下：104年嬰兒出生數為2萬2469人，其中第1~2胎次者，其父及母親學歷皆以大學畢業占比最高，第3胎次以上者，其父及母親學歷皆以高中職畢業占比最高。104年出生嬰兒之父親（母親）為碩士畢業以上者，出生嬰兒胎次為第1~2胎占達9成3（9成4），各生母年齡層皆呈現教育程度較高者，嬰兒胎次相對較低。

另外104年生育第3胎以上之比率為10.69％，較100年提高了1.34個百分點。出生嬰兒屬婚生子女且為第3胎以上者占10.06％，而屬非婚生子女且為第3胎以上者占25.16％，較婚生子女高出15.10個百分點。出生嬰兒屬非婚生子女者，不論出生胎次為何，皆以其母親為高中職畢業者居多，國中畢業者次之。不論出生嬰兒屬婚生或非婚生子女，其母親之教育程度與嬰兒胎次大致成負向關係，然具同樣學歷者，其非婚生子女為第3胎以上之比率皆較婚生子女高。

面臨人口少子女化及高齡化情形，高雄市政府相當重視，已長期、持續推動相關政策與具體措施，合力營造樂婚、願生、安養、宜居之氛圍，使市民從出生到安老，獲得完善照顧，進而提升願生樂養意願，創造人口，達到世代平衡。

(中時)