高雄市104年出生嬰兒生父母教育程度及胎次別統計 出爐
為瞭解高雄市出生嬰兒生父母教育程度別之情形，高雄市政府針對104年民政局發布之嬰兒出生資料分析各出生胎次其父或母之學歷結構分布，並另就婚生以及非婚生嬰兒，分析胎次及生母教育之關係，以提供高雄市人口發展相關政策擬定之參考。
有關高雄市104年出生嬰兒生父母教育程度及胎次別情形分析如下：104年嬰兒出生數為2萬2469人，其中第1~2胎次者，其父及母親學歷皆以大學畢業占比最高，第3胎次以上者，其父及母親學歷皆以高中職畢業占比最高。104年出生嬰兒之父親（母親）為碩士畢業以上者，出生嬰兒胎次為第1~2胎占達9成3（9成4），各生母年齡層皆呈現教育程度較高者，嬰兒胎次相對較低。
另外104年生育第3胎以上之比率為10.69％，較100年提高了1.34個百分點。出生嬰兒屬婚生子女且為第3胎以上者占10.06％，而屬非婚生子女且為第3胎以上者占25.16％，較婚生子女高出15.10個百分點。出生嬰兒屬非婚生子女者，不論出生胎次為何，皆以其母親為高中職畢業者居多，國中畢業者次之。不論出生嬰兒屬婚生或非婚生子女，其母親之教育程度與嬰兒胎次大致成負向關係，然具同樣學歷者，其非婚生子女為第3胎以上之比率皆較婚生子女高。
面臨人口少子女化及高齡化情形，高雄市政府相當重視，已長期、持續推動相關政策與具體措施，合力營造樂婚、願生、安養、宜居之氛圍，使市民從出生到安老，獲得完善照顧，進而提升願生樂養意願，創造人口，達到世代平衡。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。