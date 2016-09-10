共軍新型防空導彈紅旗-16B畫面曝光

圖中央視播出的發射的紅旗-16B是改良型防空飛彈，射程可達70公里，最近才裝備到共軍的陸軍防空兵部隊。（圖／網路圖片）

大陸軍方最近在央視公布了一段畫面顯示，解放軍陸軍防空部隊已經裝備了改良型紅旗-16B防空導彈，畫面中可見該導彈裝備新型發動機與彈翼，估計射程可大幅擴增，此類性能提升的防空武器對許多中小國家極具吸引力。

人民網報導說，中國中央電視台日前播出一段解放軍陸軍防空部隊發射改良型紅旗-16導彈畫面，據《詹氏防務周刊》分析指出，此型應是原紅旗-16A的改良型，代號紅旗-16B。從外形上看，這款導彈採用了新型發動機，彈翼也經過改進，這將使導彈射程從40公里提高至70公里。

大陸軍事專家李傑在接受人民網專訪時表示，外媒的推測有一定根據，照片上新型紅旗-16B導彈彈體更長，彈翼的相對位置有所變化，因此推進劑的藥量應該有所提升，射程會有較大提高。其次，改進型紅旗-16B可能採用雙脈衝的固體燃料發動機，搭配主動導引頭，性能明顯提升。

李傑說，在應對隱形目標方面，紅旗-16B配備相控陣雷達，並引進俄制搜索雷達，兩相配合之下，不僅能夠發現大批量來襲目標，還能同時跟蹤數十個目標，並對之實施重點打擊，作戰效果較好。

報導指出，目前共軍的地面防空系統已形成了遠中近程、高中低空相結合的作戰體系，從近程的紅旗-7，中程的紅旗-16、紅旗-12，到遠程的紅旗-9等，形成一個體系化的防空反導家族。

李傑表示，紅旗系列防空導彈是自主研製防空反導武器，相關配套系統如電子設備和火力系統方面，其性能明顯超越同類進口裝備，已經走在世界前列。而且，這些防空導彈武器物美價廉，在出口方面也頗具優勢，對於一些中小國家很有吸引力。

(中時電子報)