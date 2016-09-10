Uber獲2.3萬網友支持 決定不退出澳門市場

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新浪科技報導，叫車軟體公司Uber宣布，由於獲得大量澳門民眾支持，該公司決定取消先前撤出澳門市場的計劃。據Uber提供的數據，有超過2.3萬名澳門民眾以網路連署的方式對Uber表達支持。

報導指出，Uber進入澳門市場還不到1年，但該公司今年8月底宣布，由於澳門政府開出總額達125萬美元的高額罰款，擬在本月9日撤出澳門市場。

(工商)