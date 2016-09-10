高市輔導簽訂團體協約家數蟬聯全國第一

高雄市輔導簽訂團體協約家數蟬聯全國第一，勞工局代理局長李煥熏（右〕接受勞動部表揚。（吳江泉翻攝）

高雄市勞工局一舉拿下多項獎。（吳江泉翻攝）

勞動部105年度第2次全國勞動行政首長聯繫會報中，頒獎表揚「輔導簽訂團體協約」及104年度「就業安定基金計畫考核」優良單位。高雄市政府勞工局榮獲「輔導簽訂團體協約」特優獎，為全國唯一獲特優單位，且已連續2年獲該獎項。而在「就業安定基金計畫考核」評選中，高市勞工局更3度榮獲全國「優等」，且一舉拿下3座「最佳創意獎」，為全國獲獎最多單位。

勞工局代理局長李煥熏說，《團體協約法》自100年5月1日修正施行至今，高市已有563家事業單位與工會簽訂團體協約，簽訂的工會包括一般單位企業工會、政府機關企業工會及職業工會與產業工會等；無論團體協約類型或簽訂家數，均為全國第一。

勞資關係科科長許文瓊表示，協約簽訂內容多元，從常見的「工資、工時、獎金、休假、退休、福利及職災補償、工會組織與活動」，到近年來的「加薪、勞資合作、生產力提升、職場安全、服務守則、勞工董事、人事管理與人力資源」等新興議題，且協約內容優於勞動法令規定的比例日漸增長，未來勞工局將持續督促事業單位與工會進行誠信協商，積極施行入廠輔導，強化工會與勞工的團體意識與集體協商知能，以利工會凝聚勞工力量，有效提升勞動條件，進而達到勞資合作、勞資雙贏的局面。

在勞動部考評104年度「就業安定基金各項計畫」部分，高市勞工局以「職能導向之參訓學員遴選機制」、｢勞教4.0三創服務｣、｢眼出睛彩－看見視障工作者特展｣，在全國8個「最佳創意獎」獲獎名單中，高市即榮獲3項。

「職能導向之參訓學員遴選機制」首創融入「職業興趣」與「工作風格」的測評量表，有效提升參訓民眾的職涯選擇適性度。｢勞教4.0三創服務｣結合產、官、學、研、訓等外部資源，建構多元化服務平台；而勞博館的｢眼出睛彩－看見視障工作者特展｣讓大眾認識視障者的勞動人權，獲勞動部肯定。

代理局長李煥熏表示，未來勞工局團隊將持續精進，在勞動權益保護、職訓與就業服務等各方面，打造幸福宜居的就業安全城市。

(中時)