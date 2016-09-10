第4屆星雲教育獎 薛光祖獲典範獎

薛曉光代表父親薛光祖領獎。（張鎧乙攝）

星雲法師與薛曉光合影留念。（張鎧乙攝）

第4屆星雲教育獎10日舉行頒獎典禮，由9年國教推手、前高雄師範學院院長薛光祖獲得終身教育典範獎，薛在頒獎典禮前，即已98歲高齡離開人世，由女兒薛曉光代表，從佛光山星雲大師手中接下講座，她並代表父親表示「終身典範不敢當，但相信終身學習，我做到了。」

(中時)