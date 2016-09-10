詔安客家文化節 雲林崙背登場

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「2016雲林．詔安客家文化節」今天在崙背鄉詔安客家文化館開幕，雲林縣長李進勇以詔安客家「提雞酒」習俗，慶祝詔安客家文化館啟用。

詔安客家文化節開幕儀式，由李進勇、客家委員會副主委楊長鎮共同主持「破蛋」儀式，將2米高的道具蛋打開，露出「詔安客家文化館」模型，象徵會館正式啟用。

李進勇表示，雲林縣崙背、二崙、西螺等地是台灣詔安客家人的大本營，今年籌劃「詔安阿叔遊客庄」為主軸的8大主題系列活動，歡迎民眾前往體驗詔安客家人文、民俗與美食。

楊長鎮指出，中央政府大力支持詔安客家文化的維護與延續，除了詔安客家文化節納入客庄12大節慶之外，對於詔安客家的補助也是所有客家族群中人均值最高的。

今天登場的「詔安阿叔遊客庄」開幕式，包括有百人武術、開口獅、布袋戲等「詔安三寶」演出，另有客家電視台尢牯尢牯親子活動串場，展現客庄熱情活力。

雲林縣政府表示，「詔安客家文化節」從今天起至10月9日止，中秋節連續假期，歡迎民眾到崙背水汴頭「迎暗景」，度過一個與眾不同的中秋佳節。1050910

(中央社)