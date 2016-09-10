海基會董座田弘茂 12日上任

海基會12日下午將召開臨時董監事會議，新任董事長田弘茂走馬上任，陸委會副主委張天欽內定兼任海基會副董事長與秘書長職務。此外，懸缺3個多月的海基會新發言人可望亮相。

海峽交流基金會今天下午正式發布通知，9月12日下午3時將於海基會8樓大會廳舉辦第9屆董監事第1次臨時聯席會議，會議將先進行部分董監事及董事長補選，補選結束後，部分議程將開放媒體採訪。

這次活動除了補選前外交部長田弘茂擔任董事長外，據了解，行政院大陸委員會副主任委員張天欽也內定兼任海基會副董事長，並接受聘任為海基會秘書長。

補選後，海基會共有兩名副董事長，除張天欽外，原先的另一席副董則是來自企業界的金仁寶集團董事長許勝雄。由於海基會最多可設置3名副董事長，12日補選後，仍有一席副董人事待定。

會議上也將補選3席董事，包括親民黨推薦的陳合泰，時代力量也有一董事席次，不過時代力量目前尚未推薦人選，另外還有一席董事將由律師楊文慶擔任。

由於海基會前副董事長兼發言人周繼祥於5月19日辭去職務後，發言人懸缺至今已3個多月。陸委會先前也建議海基會於12日的董監事會議上推派新的發言人，但仍要尊重海基會的內部體制與程序。1050910

(中央社)