陸國家宗教局長 入統戰小組成員

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中共中央統戰工作領導小組2015年成立後，大陸官方媒體近日的公開新聞報導陸續披露多位省部級幹部正擔任該小組成員，包括大陸國家宗教局局長王作安。

甘肅日報報導，「根據中央安排部署，中央統一戰線工作領導小組成員、國家宗教局局長王作安率領中央統一戰線工作領導小組第13調研檢查組來甘，開展貫徹落實中央關於統一戰線一系列決策部署調研檢查」。

上述報導顯示，大陸國家宗教局局長王作安已擔任中央統一戰線工作領導小組成員。

2015年7月30日，中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，決定設立中央統一戰線工作領導小組。主要職責是對統一戰線貫徹落實中央重大決策部署和中央關於統一戰線重大方針、政策、法律法規情況進行研究，指導各地區各部門各單位黨委（黨組）貫徹落實中央關於統一戰線的方針政策、法律法規等。

2015年9月發布的「中國共產黨統一戰線工作條例（試行）」公布，中央統戰工作領導小組辦公室設在中央統戰部，對統一戰線貫徹落實中央重大方針、政策、法律法規情況進行研究、協調指導和督促檢查。

目前從官媒報導可知，身兼中共中央統戰部部長的中央政治局委員孫春蘭已兼任中共中央統戰工作領導小組副組長職務，大陸國家民族事務委員會主任巴特爾、國務院國有資產監督管理委員會副主任徐福順等多位省部級幹部是中央統戰工作領導小組成員。

而中共中央統戰部副部長兼秘書長冉萬祥等中共中央統戰部領導在中央統戰工作領導小組中也擔任重要職責。

大眾日報報導，2016年8月29日，山東省召開專題彙報會向中央統一戰線工作領導小組第九調研檢查組彙報有關情況，冉萬祥以中央統一戰線工作領導小組辦公室副主任身份出席會議。

另外，中共中央統戰部常務副部長張裔炯於2016年8月25日至28日率中央統一戰線工作領導小組第五調研檢查組到內蒙古調研檢查統戰工作，顯示張裔炯也是中央統戰工作小組成員之一。1050910

(中央社)