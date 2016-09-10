陸國家宗教局長 入統戰小組成員
中共中央統戰工作領導小組2015年成立後，大陸官方媒體近日的公開新聞報導陸續披露多位省部級幹部正擔任該小組成員，包括大陸國家宗教局局長王作安。
甘肅日報報導，「根據中央安排部署，中央統一戰線工作領導小組成員、國家宗教局局長王作安率領中央統一戰線工作領導小組第13調研檢查組來甘，開展貫徹落實中央關於統一戰線一系列決策部署調研檢查」。
上述報導顯示，大陸國家宗教局局長王作安已擔任中央統一戰線工作領導小組成員。
2015年7月30日，中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，決定設立中央統一戰線工作領導小組。主要職責是對統一戰線貫徹落實中央重大決策部署和中央關於統一戰線重大方針、政策、法律法規情況進行研究，指導各地區各部門各單位黨委（黨組）貫徹落實中央關於統一戰線的方針政策、法律法規等。
2015年9月發布的「中國共產黨統一戰線工作條例（試行）」公布，中央統戰工作領導小組辦公室設在中央統戰部，對統一戰線貫徹落實中央重大方針、政策、法律法規情況進行研究、協調指導和督促檢查。
目前從官媒報導可知，身兼中共中央統戰部部長的中央政治局委員孫春蘭已兼任中共中央統戰工作領導小組副組長職務，大陸國家民族事務委員會主任巴特爾、國務院國有資產監督管理委員會副主任徐福順等多位省部級幹部是中央統戰工作領導小組成員。
而中共中央統戰部副部長兼秘書長冉萬祥等中共中央統戰部領導在中央統戰工作領導小組中也擔任重要職責。
大眾日報報導，2016年8月29日，山東省召開專題彙報會向中央統一戰線工作領導小組第九調研檢查組彙報有關情況，冉萬祥以中央統一戰線工作領導小組辦公室副主任身份出席會議。
另外，中共中央統戰部常務副部長張裔炯於2016年8月25日至28日率中央統一戰線工作領導小組第五調研檢查組到內蒙古調研檢查統戰工作，顯示張裔炯也是中央統戰工作小組成員之一。1050910
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範