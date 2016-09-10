鐵道藝術 挺挺動物文創園區活動多
盼喚起社會對動物的關懷，「2016挺挺動物生活節」9日起在台中文化創意園區登場，台中市長林佳龍也到場力挺，強調要打造台中市為友愛動物的城市，他並承諾推動3年內零安樂死。同樣在文創園區還有「嘉義鐵道藝術方程式」巡迴展，邀民眾參觀。
「挺挺動物生活節」首度移師台中舉辦，包括名導演吳念真、齊柏林與藝人李維維、李懿等人都到場為動物發聲。林佳龍表示，市府預計3年內推動零安樂死，並增加預算與人力，推動相關動物保護工作，包括增加認養地點，及結紮工作等各方面宣傳及教育政策。
主辦單位表示，生活節系列活動規畫有「挺挺動物聯合展」、「挺挺動物系列講座」、「挺挺動物生態紀錄片影展」、「挺挺動物生活節-二日嘉年華」四大主題，即日起至10月22日在文創園區展出，10月1、2日還將於市府廣場舉辦大型嘉年華活動。
「嘉義鐵道藝術方程式」巡迴展今起移師台中，包括藝術家陳政宏、鄭建昌、戴明德等6人都參與展出，現場作品有的以強烈線條展現情感、有的則透過對比手法傳達對土地的關愛，更有融入圖騰、符號或卡漫的特色。
(中時)
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