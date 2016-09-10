賀陳旦曾強烈反對 傅崐萁嘆「蘇花改」早該通車

行政院長林全昨天訪視花蓮，關心中秋節花蓮交通疏運狀況，花蓮縣長傅崐萁、交通部長賀陳旦及多名立委皆出席關心。（張祈攝）

行政院長林全昨天訪視花蓮，關心中秋節花蓮交通疏運狀況，簡報現場意外變成花蓮縣長傅崐萁與交通部長賀陳旦的「蘇花改工程攻防戰」，林全則充當救火隊指出，不管是公路、鐵路的改善，過程中的爭論、激盪，終究為政府核定的計畫，一定要落實。

中秋節返鄉專車實名制票才完成售出，行政院長林全、交通部長賀陳旦昨天到花蓮視察，包括鐵公路、觀光首長親自簡報東部各項重大建設，包括縣長傅崐萁、立委徐榛蔚、蕭美琴等如人列席聆聽，致詞中則感受到縣長、部長字裡行間的對峙，讓現場氣氛更顯緊繃。

花蓮縣長傅崐萁致詞時直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」，強調鐵道運輸無法有效改善花東交通困境，一票難求的狀況依然存在，並指出過去有一種錯誤觀念，認為鐵道運輸就是花東民眾應該接受的，這種以台北看天下的觀點，讓花蓮、台東的人痛苦到今天。

傅崐萁表示，過去他與賀陳「先生」曾於電視媒體中，因為蘇花改蓋不蓋的議題開戰，當時賀陳先生強烈反對蘇花改，一直到今天他有了部長高度，才說花蓮確實需要蘇花改，要一條安全回家的路。他也感慨表示，若92年開始做的話，蘇花改早就通車了。

被指控反對蘇花改工程的賀陳旦則澄清說，過去沒有參與蘇花高的建設與討論，感謝傅縣長的「抬愛」，針對蘇花改工程，自上任後從賀陳先生變成賀陳部長，只有一個角色，就是將政府核定的工程如期如實的完成，絕不會辜負包括縣長在內的各位父老的期待。

林全最後致詞表示，現在的計畫並非永遠的，隨社會進步可隨時檢討，知道花蓮鄉親對交通建設有很多期待，並非僅這個階段的關心，會放在心上，強調每一塊土地都是寶貴的，很多想法和做事目標和方式，隨時都可以做檢討，所有計劃也都可以公開討論。

(中時)