李海石研發黑糖要助農友

年近7旬的李海石（左）和女兒李碧珍（右），在家鄉推廣自己研發成功的天然手工黑糖。（黃文博攝）

經營土木營造業的李海石，7年前宣布退休後，回山上區原本想過舒適的退休生活，未料接任社區發展協會理事長一職，得知家鄉流傳一句「第一憨種甘蔗給會社磅」的諺語，從此花了4年時間找回先人製作手工黑糖的技術，目前全力在家鄉推廣手工黑糖。

年近7旬的李海石，一直居住在台南市山上區，但因為務農無法養活家人，因此結婚後，就一直經營土木營造業，但均和水土保持的工程有關，因此和水土保持局台南分局的人都很熟，7年前退休後，正好水保局在推動「一鄉特色」的精緻農業。

回到山上區準備過退休生活的李海石，想到家鄉種植大面積的甘蔗，但民間卻流傳一句「第一憨種甘蔗給會社磅」的諺語，李海石深了解，始得知，一分地的甘蔗，賣給台糖，只能賣幾千元，但熬煮成黑糖，卻可變成幾10萬元。

李海石又想到，他小時即聽過長者口述山上區「山仔頂」製糖時的風光，以及將原汁原味的甘蔗汁熬煮成黑糖的技術，從此，他就向左右鄰居購買甘蔗試製黑糖，經過近4年的測試和請教專家，終於熬煮出黃金黑糖，每斤可賣到300元以上的好價錢，目前女兒李碧珍也專職在家協助，水保局台南分局也全力要協助李海石推廣手工黑糖產品。

李海石說，他自己研發的黑糖技術，絕不會藏私，他也向社區內農友推廣黑糖產業，希望更多農友加人手工黑糖的行列，讓黑糖能變成山上區的特產。

(中時)