第五次核測試 美俄：該重新制定對北韓政策

北韓進來一連串挑釁行為不斷，更在10日進行核測試；而希拉蕊和俄羅斯認為聯合國的制裁已失效，現在是時候想新的辦法讓北韓回到談判桌上了。圖為日本一名女子，觀看電視台播放北韓第五次核測試新聞。（圖／美聯社）

北韓9日進行國家第五次核測試，引來境內5.0級地震。北韓事後宣稱，爆炸是來自一枚微型彈頭測試，且此次試驗成功。北韓核測試立刻引發美國、俄國和其他國家的譴責，以及要求國際社會與北韓開啟協商。

俄羅斯外長Sergei Lavrov指出，除了制裁以外，國際社會應尋找新的方式使北韓回到六方會談的談判桌上。Lavrov說：「現在的情況顯示出，聯合國的制裁只會讓北韓更激進而已，各國外交人員應該想辦法與北韓對話。而且，現在還不是將六方會丟在旁的時候，我們應該用盡一切力量重新啟動六方會談。」

美國民主黨總統參選人拉蕊也針對此事件表示，美國真的應該重新思考對北韓的政策了。她說：「美國是不會讓北韓擁有核武的。」希拉蕊還表示，若她是總統的話，她會要求北韓與美國擬訂和平協議，就像伊朗與美國的核協議一樣。雖然希拉蕊對北韓核測試做出了直接的回應，但紐約地產大亨對這項議題似乎並不感興趣，他沒有在這件事情上做出評論。

美國國防部長卡特（Ashton Carter）表示，中國應對北韓此次的核試承擔最大責任，希望中國運用影響力對平壤施壓，讓北韓停止核計畫。他說，「北韓這次核試的挑釁行為，只會加強美國保衞自己和其盟國的決心。」他指出，中國應對此事態承擔最大責任，他希望中國應該利用其影響力來說服朝鮮半島無核化。白宮發言人也表示，歐巴馬警告北韓將面臨嚴重的後果，並再次稱對日本的安保承諾未改變。南韓青瓦台表示，基於與美國的共同防護協定，歐巴馬以承諾將會採取所有可能的行動，其中包括核保護傘（nuclear umbrella）。

外界指出，卡特的談話意味著，歐巴馬將要求中國強化阻止北韓核計劃的工作。

(中時電子報)