駕駛輕生致陸客火燒車 總統沉痛再次哀悼

總統蔡英文今天對日前陸客火燒車案偵結表示，真相逐漸水落石出，對駕駛輕生連累25條生命感到非常沉痛，並再次向罹難大陸朋友表示哀悼，也會保持對家屬關懷，提供必要協助。

遼寧陸客團火燒車致26死，桃園地檢署今天偵查終結，調查司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。

蔡總統第一時間在臉書上貼文表示，經過檢調單位一個多月的努力，遼寧旅遊團火燒車的真相逐漸水落石出了。對於駕駛員輕生並連累25條寶貴生命的悲劇，「我感到非常沉痛」。

總統說，「我要再一次向罹難的中國大陸朋友表示哀悼。我們一定會保持對家屬的關懷，並且提供必要的協助。台灣人的同理心，在這個時候應該毫無保留地表現出來」。1050910

(中央社)