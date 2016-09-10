看護疑遭雇主性侵 印尼政府主管表憤怒
1名受僱來台的印尼女看護7月底疑遭男雇主性侵。印尼海外勞工安置暨保護局對此表示憤怒，並指出，這是犯罪，印尼政府堅持加害者必須受到懲罰，仲介也要負責。
印尼海外勞工安置暨保護局已取得這名移工的聯絡方式，並將持續與駐台北印尼經濟貿易代表處討論此案的後續處理。
一名去年底受僱來台的印尼女看護，疑於7月底遭男雇主性侵，她以手機蒐證的畫面傳給仲介公司未獲積極處理，結果畫面卻被傳到印尼媒體網站披露，被安置中的女看護今天上午割腕自殺被送往醫院救治，涉案男雇主仍未到案。
印尼媒體「SUARABMI.COM」日前刊登一段印尼女看護疑遭男雇主猥褻性侵影片，影片中男雇主上半身裸露，而女看護則不斷尖叫反抗。
印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定（Agusdin Subiantoro）下午接受中央社訪問，對此案表示憤怒，他指出，性侵已構成犯罪行為，印尼政府堅持加害者必須受到懲罰。
亞古斯定說，印尼海外勞工安置暨保護局會採取法律行動，保護印尼勞工，包括要求台灣警方等相關單位積極查處加害人。
他進一步指出，如果這名移工所屬的仲介業者對此案沒有作為，印尼海外勞工安置暨保護局會通報給駐台北印尼經濟貿易代表處，採取行動，也會要求仲介對此事負起責任。
亞古斯定揚言，不排除對仲介祭出懲罰手段，包括撤銷仲介執照。1050910
(中央社)
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