都計通盤檢討啟動 打造安坑活力新商圈
新北市城鄉局配合安坑輕軌捷運工程預計2021年完工，啟動新店地區都市計畫第三次通盤檢討，在捷運站周邊規畫住宅、商業、科技產業及學校用地，翻轉農地打造「安坑活力新商圈」，擴展地方經濟動能。
該次通檢草案正在新店區公所及城鄉局公開展覽，城鄉局長邱敬斌表示，內容以過去水岸休憩樂活機能為基礎，同時滿足未來安坑輕軌建設吸引科技產業總部進駐發展需要，將新店地區改造成宜居休閒與智慧科技兼具的樂活水岸城。
城鄉局審議科長方凱玲補充指出，新店參與通盤檢討的土地面積達1869公頃，與現況最大不同的改變在安坑輕軌捷運站周邊，翻轉農業區成為住宅、科技產業與公共設施用地，打造「安坑活力新商圈」形塑新店成為科技城。
此外，方凱玲說，藉由這次通檢一併重製、數位化都市計畫圖，將區內計畫道路上的合法房屋回復成住宅區，並檢討區內計畫道路的路型及功能，保障居民權益。
城鄉局表示，13、14日上午9點30分將於新店區文化劇場體育館舉辦說明會，蒐集民眾意見後，進入新北市都委會審議，通過後會送至內政部核定，再由新北市府辦理農地區段徵收。
(中時)
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