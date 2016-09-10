紅會秋節送暖 維冠住戶展笑顏

紅十字會會長王清峰並房內探視洪家益與老婆、兒子，見他們一家三口都已漸展笑顏，感到高興，並致贈秋節禮品與慰問金。（程炳璋攝）

雙腿截肢的洪家益已沒有剛進院時的低落心情，滿懷期待出院回到家裡，與老婆兒子睡在同一張床上。（程炳璋攝）

中華民國紅十字會選在10日中秋節前夕，到成大醫院病房二度探望台南市0206地震時，在倒塌的維冠大樓內受重創的洪家益與其妻小一家三口，雙腿截肢的他，起先受不了人生打擊多次拒絕外界關心，現在已能展露笑顏，開心與大家寒喧。

「真是小帥哥呢」中華民國紅十字會會長王清峰在病房內見到笑逐顏開的洪家益，稱讚他長的帥，洪家益笑稱感覺自己氣色好轉，心情變好許多，最大的心願就是趕快出院回家，「待在病房7個月了，很想跟老婆孩子睡一起」。

拋開剛獲救時雙腿截肢的絕望心境，洪家益已能坦然面對天災帶來的不幸，他回憶埋在瓦礫堆14個小時，一度撐不下去，向身邊同樣受困的老婆說「我愛你，但我不行了」老婆楊惟甯接著說「我要他撐下去，對他說我跟小孩沒有你不行」兩夫妻靠著互相打氣一起撐過這場災難。

洪家益正面臨裝上義肢過新生活，他最擔心的是未來回院復健所需醫療費將要自己負擔，政府已無法補助。

王清峰10日下午與日本交流協會高雄事務所所長中郡錦藏、外交部南辦副處長楊光彬一起到成大醫院傾聽醫師對維冠大樓內兩名截肢患者洪家益與李宗典的傷病簡報，並探視洪家益，致贈中秋節禮盒與慰問金。

根據統計，紅十字會在0206南台灣大地震中共收到1億6159餘萬善款，共已發出1億314餘萬元，善款執行進度64%，先後發出罹難慰問金、傷者慰問金、傷者照護金、截肢重建補助、家用品補助、遷居與急難生活補助，最近幫助地震受災的南台灣共29所學校修繕與設備更新，其中包括台南10所學校。

(中時)