林全關心東部交通 蘇花改意外成焦點

行政院長林全今天前往花蓮火車站關心花東交通及秋節疏運情形，縣長傅(山昆)萁提及蘇花改、點出交長賀陳旦立場不一，林全表示，對花東交通建設會放在心上，希望有平順討論空間。

林全在花蓮的視察行程，下午在台鐵花蓮工務段座談，交通部說明興建中的花東鐵路改善計畫、蘇花改工程進度、觀光建設，並了解中秋節鐵路輸運情形。交通部長賀陳旦、立委蕭美琴、徐榛蔚等皆出席。

林全表示，花蓮交通問題，不管公路、鐵路改善，在景觀與生態上長期來有一些爭論，難免有一些激盪，但是政府已經核定的計畫，一定要落實。

林全說，花蓮鄉親關心交通、觀光之外，還有許多機會需要整合起來，例如現在花蓮很多年輕人到外地工作，如何讓他們願意回花蓮深耕，農業方面就是花蓮很大的潛力，可增加資源投入；海洋資源也可利用，生態保育做好、醫療、教育等都是面向。

陪同林全訪視的花蓮縣長傅(山昆)萁在簡報結束後表示，今年中秋節，台鐵推出實名制，花蓮縣政府也推出返鄉專車，但還是一票難求，這代表鐵路無法確實改善花東整體的交通。返鄉加上觀光客需求，除了鐵路運輸還要一條安全回家的路。

傅(山昆)萁說，為爭取蘇花高，「賀陳先生」反對，從「賀陳先生」變成「賀陳部長」，與他有強烈的情緒糾葛。當年在民國92年開始做的話，安全回家的路早就有了。

賀陳旦回應說，當年並沒有參與蘇花高的建設與討論，而蘇花改工程，自己從「賀陳先生」變成「賀陳部長」，只有一個角色，就是將政府核定的工程如期如實的完成。

對於傅(山昆)萁的陳情，林全說，現在的計畫並非永遠的，隨社會進步可隨時檢討。知道花蓮鄉親對交通建設有很多期待，並非僅這個階段的關心，會放在心上；每一塊土地都是寶貴的，盼所有議題能有平順、理性的討論空間。1050910

(中央社)