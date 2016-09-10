星國茲卡疫情加溫 外交部提醒國人注意

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外交部領事事務局今天表示，新加坡茲卡疫情有逐漸擴大趨勢，目前維持灰色旅遊警示，但再次提醒民眾訪星期間務必特別留意環境衛生。

外交部領事局網站今發布最新領務訊息，新加坡截至9月7日中午計有283起確診病例，目前受茲卡影響地區包括阿裕尼灣（Aljunied Crescent）、沈氏通道（Sims Drive area）、加冷大道（Kallang Way）及巴耶利峇大道（Payar Lebar cluster），潛在影響地區為勿洛北3道（Bedok North Avenue 3），茲卡疫情有逐漸擴大趨勢。

領務局指出，根據衛生福利部疾病管制署新聞稿，懷孕或計劃生育的婦女應暫緩前往新加坡。

外交部今再次建議民眾赴新加坡期間請務必特別留意周遭環境衛生，且避免前往受茲卡影響地區及工地或空曠地區。1050910

(中央社)