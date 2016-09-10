吳思賢拚金鐘新人王 想當紅毯最帥

我要評比

藝人吳思賢（小樂）角逐第51屆電視金鐘獎戲劇節目新進演員獎，今天坦言沒想過會入圍，非常開心、很驚訝，笑喊最想得到「紅毯第一帥」。

紅心字會與POP Radio攜手合作「CoCo Love 一塊發現愛 917台慶公益演唱會」邁入第7年，今晚在台北ATT SHOW BOX由13組歌手接力熱唱，呼籲大家一同做公益，關懷弱勢家庭孩童。

吳思賢與師弟、新偶像團體「TOP1男子漢」下午現身彩排，「TOP1男子漢」全團舉啞鈴大秀肌肉線條，展現健身成果，還邊舉啞鈴邊唱歌，吳思賢笑虧師弟們常這樣練，太吵被健身房趕出去。

主辦單位特地送上金鐘獎座道具，預祝以「料理高校生」入圍第51屆電視金鐘獎戲劇節目新進演員獎的吳思賢順利得獎，他說，最感謝評審的肯定與鼓勵，真的很喜歡表演、演戲和唱歌，會用一樣的心態，面對未來所有工作，慢慢完成夢想。

至於有沒有信心得獎？吳思賢表示，有看過對手演員連俞涵演的戲，直誇連俞涵非常厲害，但他還是會抱一點希望去參加金鐘獎。

吳思賢笑說，最想得到金鐘獎「紅毯第一帥」，得知入圍消息後問誰要陪他走紅毯，卻沒人想陪他，兩個老闆陳建州和Andy還互推，他的紅毯嘉賓就先保密，當天給大家驚喜。1050910

(中央社)